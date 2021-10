Luisa Mell pede prisão provisória do ex-marido com base na lei Maria da Penha

Ainda segundo o G1, na ação, o advogado afirma que Gilberto "é dependente de drogas e com um poder incalculável financeiro, aduz que vai fazer justiça com as próprias mãos".

"Estamos em busca de calmaria para Luisa. Ela sofre com as pressões psicológicas e agressões verbais. Ela teme até sair de casa. O motivo é um ex-marido que extrapolou as regras e deve ser contido. Ela quer ser feliz, cuidar do filho e poder ir e vir. Para isso, invocou a Lei Maria da Penha", diz Angelo.