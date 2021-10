Kanye West coloca rancho à venda no Wyoming por R$ 60,9 milhões

Instagram

Sua decisão de vender seu primeiro rancho veio quase oito meses depois que Kim pediu o divórcio.

Ainda assim, eles mantiveram uma relação amigável e colaborativa enquanto continuam a apoiar os projetos criativos um do outro. Ela se vestiu de noiva para um de seus eventos do álbum Donda e, em seguida, fez piadas sobre o ex no Saturday Night Live. Durante o programa no dia 9 de outubro, Kim, brincando, revelou que se divorciou dele por causa de sua "personalidade", sugerindo que eles já são capazes de rir das coisas.

Kanye realmente a ajudou a se preparar para o SNL, e ela enviou a seu ex uma mensagem doce no final. Uma fonte próxima a Kim disse ao E! News: "Kanye e a família deram um apoio incrível para ela durante toda a semana. Ela sentiu que tinha todos do seu lado torcendo por ela. Ela está muito feliz por ter passado por essa experiência e aprendido muito com ela. É uma semana que ela nunca esquecerá".

Outra fonte acrescentou que o casal está em um "bom momento", explicando: "Eles respeitaram os desejos um do outro e estabeleceram uma boa amizade".