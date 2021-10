6 nomes consagrados que chocaram o Brasil ao sair da Globo em 2021

Tiago Leifert

O ex-apresentador do Big Brother Brasil deixou a emissora depois de 15 anos de serviços prestados, e pegou o país todo de surpresa. Depois de começar como repórter esportivo, Leifert ganhou moral ao repaginar a maneira da Globo de falar de esportes. No comando do Globo Esporte transformou a atração, deixando com mais cara de entretenimento do que jornalismo. Com o sucesso foi deslocado para apresentar outros programas como o The Voice Brasil, além do BBB, é claro. Em entrevista à Ana Maria Braga, no Mais Você, o apresentador disse que deixou a emissora para dedicar mais tempo à família.