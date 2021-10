Celebridades que começaram a carreira na infância e fazem sucesso até hoje!

Joseph Gordon-Levitt

O ator norte-americano, que virou crush de muita gente depois de seu papel em 500 Dias com Ela, filme de 2009, começou na TV aos 7 anos. Em 1988, esteve no remake da série Dark Shadows. Desde então, participou de produções como 3rd Rock from the Sun, 10 Coisas que Eu Odeio Em Você, A Origem, entre outros.