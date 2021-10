Talentos mirins: relembre pequenos atores indicados às grandes premiações

Saoirse Ronan

Não gostaríamos de ser primos de Saoirse Ronan. Com apenas 27 anos, a atriz acumula passagens pelo Oscar. A primeira, no entanto, foi em 2008, quando Ronan tinha apenas 13 anos. Sua atuação em Desejo e Reparação foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante no Oscar e no Globo de Ouro, mas não levou nenhum. A partir daí, no entanto, veio uma trajetória de indicações: Melhor Atriz por Brooklyn, em 2016; Lady Bird, em 2018 e por Adoráveis Mulheres, em 2020. Saoirse ainda não garantiu o troféu, mas pela constância, é só questão de tempo.