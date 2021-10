Camila Cabello volta a falar português e faz 'quadradinho' para o Brasil

Camila Cabello não se cansa de demonstrar todo seu amor aos fãs brasileiros! E durante a Paris Fashion Week, que reuniu várias celebridades do Brasil, não foi diferente: Camila voltou a falar em português e até dançou o 'quadradinho'.

Isso mesmo: Matheus Mazzafera foi o responsável por nos dar este momento. Em seu canal no YouTube, o influencer postou um vídeo no qual acompanha as musas brasileiras Izabel Goulart e Isabeli Fontana em seus desfiles franceses.

Foi então que o youtuber se encontrou com ninguém menos que a estrela de Cinderella!