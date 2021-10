Karol Conká compartilha momentos de romance com novo namorado

Foi só confirmar o namoro com Polidoro Jr. que Karol Conká passou a se derreter de amores pelo jogador nas redes sociais. Natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, Polidoro viajou para São Paulo no fim de semana para ficar juntinho da amada. No domingo, 10, Karol compartilhou no Instagram um vídeo fofíssimo do atleta cantando. "Tá rolando um show particular aqui", escreveu a rapper.

Os pombinhos não estão escondendo o amor — e nem devem. Na sexta-feira, 8, o jogador compartilhou um clique ao lado da rapper. Que casalzão né, convenhamos!

E as declarações não param. Polidoro publicou uma foto sem camisa, com a legenda "Diz que sou o que você procurava". "Exatamente!", respondeu Karol, usando um emoji de coração e outro de uma carinha babando. Em outro post do jogador, a ex-BBB comentou: "Qualquer coisa me bota no teu coraçawn", meme da participação da cantora no reality.