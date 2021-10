Fãs de Juliette vão parar na delegacia após confusão em karaokê

Quem entrou no Twitter nesta segunda-feira, 11, viu que a hashtag "Cactos na Delegacia" estava entre os assuntos mais comentados da rede social. Segundo os internautas, alguns membros do fandom foram ver Juliette Freire em um aeroporto do Rio de Janeiro e, em seguida, se reuniram em um karaokê. Porém, após um desentendimento alguns dos fãs de Juliette brigaram, a ponto de pararem todos na delegacia.

Segundo os relatos, as jovens que protagonizaram a briga já tinham suas desavenças antes e se provocaram durante o encontro. A notícia alcançou a própria vencedora do BBB11, que até perguntou "Como assim?" para um dos perfis.

Em outro tweet, a artista avisou que iria ter um "conversa séria" com seu fã-clube. A pauta de cactos na delegacia já havia virado motivo de brincadeira, quando a campeã disse que o lugar encheria de cactos se ela virasse delegada, seu sonho antigo antes de virar esse fenômeno nacional.