Após emagrecimento, Simone cogita cirurgia para flacidez

A sertaneja Simone, da dupla com Simaria, tem inspirado os seguidores compartilhando treinos e outros processos de emagrecimento. A cantora engordou 24kg durante a gravidez de Zaya, mas, 7 meses após o nascimento da filha, conseguiu voltar ao peso anterior à gestação. Nesta segunda-feira, 11, Simone compartilhou pelas redes sociais que irá passar por um procedimento cirúrgico para reduzir a flacidez.

"Engordei 24 quilos na gestação da Zaya. Ainda tenho alguns quilos para perder, porém esse peso que eliminei me deixou com flacidez. Eu, que não queria fazer cirurgia, vou ter que fazer de novo", contou Simone, nos stories do Instagram.

"É só pra deixar mais organizado, sabe como é? Mas não é nada que eu me olhe no espelho e fique: 'meu Deus, que coisa terrível'. Depois eu até vou bater uma foto para vocês verem que está de boa. Daria para ficar de boa, se eu não quisesse fazer também", explicou a cantora, falando ainda que não tem data marcada ou urgência para realizar o procedimento.