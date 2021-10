Irmã de Neymar alfineta Galvão Bueno após suposto áudio vazado

Será? No jogo entre Brasil e Colômbia deste domingo, 10, vazou um áudio em que Galvão Bueno supostamente chama Neymar de "idiota". Com o término da partida, o repórter Eric Faria fazia seus comentários, enquanto jogadores dos dois times se cumprimentavam. Com exceção do Neymar, que logo foi para o vestiário. Foi aí que a voz de Galvão pôde ser supostamente ouvida. Rapidamente o assunto foi parar nas redes sociais e, para o público, o insulto foi direcionado ao camisa 10 da seleção brasileira.

A irmã do jogador, Rafaella Santos, não gostou nada do que ouviu e rebateu pelas redes sociais. "E um certo senhor, durante a transmissão, chamou meu irmão de idiota. Será ele ou você?", perguntou.

A caçula da família, defendeu o irmão e disse que o atleta tem muita paciência. "Olha, ainda bem que eu não jogo bola, porque se não eu ia pegar alguém pelo cabelo, ia bater boca até o final. Não sei… Iria tomar cartão amarelo, azul, verde, o que tivesse. Não tenho essa paciência que meu irmão tem. Ele tem uma paciência de Jó que eu não tenho. Parabéns!", disse.