Por que Timothée Chalamet não está pronto para falar sobre Armie Hammer

"Em 24 de abril de 2017, Armie Hammer me estuprou violentamente por mais de quatro horas em Los Angeles", afirmou Effie, "durante o qual ele bateu repetidamente minha cabeça contra uma parede, machucando meu rosto. Ele também cometeu outros atos de violência contra mim, os quais eu não consenti. "

Em resposta às alegações, o advogado de Hammer, Andrew Brettler, emitiu uma declaração ao E! News que dizia em parte: "Desde o primeiro dia, o Sr. Hammer afirmou que todas as suas interações com [Effie]—e todos as outras parceiras sexuais dele—foram completamente consensuais, discutidas e acordadas com antecedência, e mutuamente participativas".