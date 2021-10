Recomendado para você : Melody forja assalto para promover versão de hit de Ariana Grande

Dizem que uma música só vira hit de verdade quando ganha uma versão brega ou piseiro. Se for assim, Positions, da Ariana Grande, bombou. A responsável pelo remix abrasileirado foi Melody. A cantora escolheu um jeito peculiar de divulgar Assalto Perigoso nas redes sociais. Com a legenda "Fui assaltada", Melody preocupou os fãs neste domingo, 10, até esclarecer tudo em outra postagem.

Na publicação, a cantora aparece sentada na pista, com as mãos na cabeça e feição de desespero. As reações na Internet foram divididas: alguns se preocuparam, outros entenderam e entraram na brincadeira, como foi o caso do humorista Lucas Rangel, que comentou: "Pelo menos não levaram seu celular".

No post seguinte, a jovem aparece no mesmo cenário interpretando o remix, em meio à fuga de um assalto.