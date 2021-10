Lorena Improta se emociona ao falar de cansaço do puerpério

Lorena Improta voltou a compartilhar nesta segunda-feira, 11, as dificuldades de adaptação à nova rotina com a filha recém nascida. Fruto do casamento com o cantor Léo Santana, a bebê que completou 15 dias de nascida no último fim de semana mudou radicalmente a vida da mamãe. Nos stories, Lorena explicou que a filha "troca o dia pela noite", com dificuldade para dormir. Além disso, a amamentação por muitas horas todos os dias tem sido outro ponto delicado do puerpério.

A dançarina tem compartilhado com as seguidoras todos os desafios da maternidade. Na semana passada, em vídeo no Instagram, Lore contou que, desde o nascimento está passando por alguns desafios.

"Estou passando por uma melancolia, acho que hormonal, e toda hora eu chorava e eu pensava que teria que estar bem para poder voltar aqui. Além disso, estou dedicando meu tempo à Liz e também tive uma fase muito difícil na amamentação, mas está dando tudo certo", disse a artista.