William Bonner compra carro que foi de Ayrton Senna

William Bonner sempre compartilhou com os seguidores a paixão por carros antigos. Há algumas semanas, ele começou a apresentar pequenos detalhes de sua nova aquisição. As postagens mostravam partes selecionadas do automóvel sem revelar o modelo. Neste domingo, 10, o apresentador do Jornal Nacional, da TV Globo, acabou com o mistério. No Instagram, Bonner revelou o Ford Escort XR3 vermelho. E não é qualquer um: o carro pertenceu a Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1.

O jornalista escreveu nas redes sociais que o veículo era o carro dos seus sonhos na adolescência. Bonner está há 7 anos buscando pelo automóvel — com 57 anos, ele conta que assim que fez 50 anos pediu a um negociante que achasse um modelo em bom estado.

"Quando cheguei à idade de poder dirigir, na década de 1980, existiam 2 carros que me encantavam. Versões esportivas de modelos compactos nacionais. Um tinha um vermelho alaranjado. O nome da cor oficial em inglês significava 'explosão solar'. O outro esportivo que me perturbava os sonhos era de um vermelho puro. Um vermelho 'real', como se chamava, também na língua inglesa", narrou Bonner.