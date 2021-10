Zilu Godoi posta foto de selinho em amiga e relembra Hebe Camargo

Homenagem à Hebe! Neste domingo, 10, Zilu Godoi postou uma foto no Instagram dando selinho em uma de suas melhores amigas, Carmem Gusmão. Na legenda, citou Hebe Camargo, rainha da televisão brasileira que costumava dar selinhos nos convidados do seu programa. "Como fazia nossa saudosa Hebe Camargo. Quando somos amigas irmãs como presente de Deus, esse é o nosso jeito de cumprimento! Amigas pra sempre", escreveu Zilu.

Apesar da declaração, os internautas se dividiram entre quem amou e quem não curtiu muito. A filha, Camilla Camargo, elogiou as amigas. "Na minha família somos dez irmãs e nos cumprimentamos assim várias vezes", disse outra fã.

Já outras… "Agora é moda, nem com minha mãe faço isso, quem me dera com amiga, existe sim respeito e carinho que não precise beijar na boca e postar! Isso se chama apelar..", comentou uma seguidora. "Decepcionante", disse mais uma. Diante das falas, alguns fãs defenderam a ex-esposa de Zezé Di Camargo.