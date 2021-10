Recomendado para você : Jennifer Lopez apoia Ben Affleck em première de seu novo filme

Jennifer Lopez e Ben Affleck, que reataram seu romance dos anos 2000, compareceram à première do novo filme do ator, O Último Duelo, em Nova York, nesse sábado, 9. Jen e Ben surgiram sorridentes no tapete vermelho enquanto se beijavam em frente às câmeras.

Para a noite, J.Lo escolheu um conjunto formado por cropped manga longa e saia com fenda lateral, de Hervé Léger, combinado com clutch Tom Ford e salto alto. Já Ben usou um terno marinho de Ralph Lauren.

O Último Duelo, drama histórico dirigido por Ridley Scott, deve chegar aos cinemas no dia 14 de outubro no Brasil. O longa foi co-escrito por Affleck e Matt Damon, seu amigo de longa data e colega de elenco em Gênio Indomável e outras produções. Também estão no filme Adam Driver e Jodie Comer.