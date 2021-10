Recomendado para você : Spoilers de novo clipe de Anitta levantam rumores sobre seu próximo feat

Anitta is coming! Essa frase ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter neste final de semana. Isso porque tudo indica que o single do álbum Girl From Rio sairá em breve. Anitta divulgou fotos dos bastidores do novo clipe, com algumas amostras de como será o vídeo.

A cantora já avisou que a faixa será em parceria com uma cantora norte-americana que está bombando. Em entrevista à Billboard, disse que teremos "um funk em inglês, com um sabor latino na melodia''.

No dia 5 de outubro, ela também postou uma prévia da coreografia do videoclipe. Agora só falta revelar quem estará ao seu lado, né? Ela também afirmou que não se trata de Doja Cat...