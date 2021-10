Paolla Oliveira e Diogo Nogueira levantam especulações sobre casamento

As fotos de Diogo Nogueira e Paolla Oliveira em um cartório na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, levantaram especulações esse fim de semana. Um post do cartório mostrava o casal de branco e com um buquê de flores, seria o tão esperado casamento? Depois de rumores de união estável, as assessorias de Diogo e Paolla desmentiram: a atriz precisava resolver questões pessoais burocráticas e solicitou o serviço de drive-thru da organização.

Mas as especulações se justificam. Eram muitas coincidências: vestidos de branco, Paolla segurando uma orquídea. Depois do burburinho, a publicação foi rapidamente apagada.

"Hoje tivemos a honra de atender a atriz Paolla Oliveira, acompanhada de seu namorado, o cantor Diogo Nogueira. Todo atendimento foi comandado pelo nosso competente tabelião substituto Paulo Velozo. Agradecemos pela confiança em nosso trabalho!", escreveu o cartório na legenda da foto.