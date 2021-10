Khloé Kardashian e Scott Disick curtem after-party do SNL

Khloé Kardashian e Scott Disick não poderiam deixar de celebrar a estreia de Kim Kardashian no Saturday Night Live, nesse sábado, 9. E para a ocasião, Khloé surgiu em Nova Iorque com look vermelho fashionista.

Após a fundadora da Good American fazer uma participação no programa com a mãe Kris Jenner, a família de Keeping Up With the Kardashians compareceu ao after-party da atração.

Koko curtiu a noite no boate Zero Bond com Scott Disick e várias outras celebridades, incluindo Amy Schumer e Tyler Cameron.

O look escolhido pela musa foi um vestido assimétrico vermelho da LaQuan Smith. Khloé combinou a peça com um trench coat da mesma cor, máscara, uma clutch e scarpins. Koko chegou de braços dados com Scott, que usou moletom e colete pretos, calça com estampa camuflada e tênis branco.