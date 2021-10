Peoas se irritam com atitudes de Gui Araujo em 'A Fazenda 13'

Neste domingo, 10, Solange Gomes se desentendeu mais uma vez com Gui Araujo em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Após Bil Araújo vencer a Prova do Lampião, a ex-Banheira do Gugu foi uma das participantes a ir para a baia. Com a situação, Gui Araujo brincou com Solange Gomes, que não gostou e não levou desaforo pra casa, ou melhor, pra baia…

"Já começou Gui? Tá preocupado demais comigo. Vai à m*, antes que eu me esqueça. Homem adora crescer nas costas de mulher", disse a peoa.

Em seguida, o influencer criticou a reação ao lado de seus amigos Dynho Alves e MC Gui. Ainda na brincadeira, o ex de Anitta soltou um "Estou apaixonado".