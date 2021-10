A Fazenda 13: Bil Araújo vence prova de fogo e pode ter voto com peso 2

O vencedor da quarta prova de fogo de A Fazenda 13, reality show da Record TV, foi o mesmo da primeira semana do programa: Bil Araújo. Parece que o peão está com sorte, né? Em uma prova de agilidade e precisão no último domingo, 10, Bil levou a melhor contra Victor e Dynho.

O peão poderá escolher uma das chamas e repassar o outro poder. Se escolher o poder da chama vermelha, o voto de Arcrebiano na próxima roça terá peso dois. O poder da chama amarela será escolhido pelos espectadores no TikTok e revelado durante a votação, na próxima terça-feira, 12.

Os demais participantes da prova, Victor e Dynho, estão automaticamente na baia, mas não foram sozinhos: puxaram Erasmo e Solange, respectivamente. Um desses participantes será indicado para a roça.