O que Kanye West e a família Kardashian pensam sobre a estreia de Kim no SNL

Kim Kardashian estreou como apresentadora do Saturday Night Live e tirou sarro de seu ex, Kanye West, e de toda sua família. E o que será que Kanye e os familiares de Kim pensam de sua performance no programa de humor?

Enquanto a eterna musa de Keeping Up With the Kardashians fazia seu monólogo, o rapper sentou-se na plateia durante a gravação na NBC Studios, contou uma fonte próxima à estrela no domingo, 10, ao E! News.

Além das piadas bem-humoradas sobre o ex-marido, que a ajudou a se preparar para a sua estreia na atração, Kim também brincou sobre seus familiares e o amigo de seu falecido pai, O.J. Simpson.

"Todos ficaram muito impressionados e muitos felizes por Kim", explicou outro informante próximo à beldade ao E! News, acrescentando que Kanye foi incluído. "Ela recebeu uma tonelada de feedback positivo e está muito feliz. Ela colocou tudo o que tinha e trabalhou duro para torna-lo o melhor possível."

A segunda fonte continuou: "Kanye e a família deram um apoio incrível e estavam lá para ela durante toda a semana. Ela sentiu que tinha todos dos seu lado torcendo por ela. Ela está muito feliz por ter passado por essa experiência e aprendido muito com ela. Uma semana que ela nunca vai esquecer".