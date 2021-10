Timothée Chalamet revela primeira foto na pele de Willy Wonka

Além do ator, que mostrou seus talentos musicais no film de 2019, A Rainy Day in New York, Wonka também conta com a estrela de The Crown, Olivia Colman, Keegan-Michael Key, Sally Hawkins, de A Forma da Água, Rakhee Thakrar, de Sex Education, Rowan Atkinson, o eterno Mr. Bean, e Jim Carter, de Downton Abbey.

Wonka, é dirigido por Paul King e as filmagens tiveram início em setembro no Reino Unido. O longa deve ser lançado em março de 2023.