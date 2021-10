Maju Coutinho celebra parceria com Poliana Abritta no Fantástico

Maju Coutinho se pronunciou nesta segunda-feira, 11, após ser anunciada como a nova apresentadora do Fantástico, da Rede Globo. Através de post no Instagram, Maju celebrou a parceria com Poliana Abritta.

"Em breve, uma nova fase começará. Que seja Fantástica para todos nós. Obrigada pela recepção @polianaabritta e @tadeuschmidt", iniciou a jornalista.

Em seguida, Maju contou que teve um sonho após receber uma demonstração de carinho da nova colega de programa.