Kim Kardashian imita Kourtney Kardashian e Travis Barker durante o SNL

Ordem no tribunal!

Durante a sua participação no Saturday Night Live como apresentadora, Kim Kardashian fez uma paródia da irmã Kourtney Kardashian, como se ela fosse uma juíza em um especial de TV chamado The People's Kourt - que é algo como "Ordem no Tribunal" em português, mas em inglês eles fizeram um trocadilho da palavra "court" com o apelido de Kourtney, "Kourt", ficando: "Ordem da Kourtney". E quem mais fez uma aparição? O namorado dela, Travis Barker, que foi interpretado pelo astro do SNL, Mikey Day.

"Travis, querido, eu tenho que fazer o programa", disse Kim, interpretando Kourtney, enquanto dava uns amassos nele em um banco. Ele respondeu: "Eu não consigo me segurar".

Para quem não sabe, Kim está fazendo referência ao fato dos pombinhos sempre serem flagrados aos beijos em público.