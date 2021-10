Kim Kardashian tira sarro da própria família no monólogo de abertura do SNL

Ao vivo de Nova York, é a Kim Kardashian sem papas na língua!

A estrela de reality fez sua estreia no palco do Saturday Night Live como apresentadora e absolutamente ninguém que fez parte da vida dela, seja no passado ou no futuro, ficou de fora de suas piadas. A lista incluiu...

O ex dela, Kanye West:

"Eu me casei com o melhor rapper de todos os tempos", disse Kim, que pediu o divórcio dele em fevereiro, após seis anos de casamento. "Um legítimo gênio, talentoso, que me deu quatro filhos incríveis. Então, quando eu me divorciei dele, você já deve imaginar o motivo: A personalidade dele".

Apesar do término, Kim e Kanye foram vistos juntos algumas vezes nos últimos meses. Inclusive, ele até voou para Nova York com o intuito de ajudá-la a se preparar para o SNL, onde ele já se apresentou várias vezes como convidado musical.