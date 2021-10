Lucas Penteado pede perdão para ex-noiva após expor ela na web

Para quem não sabe, após ser exposta ao vivo para mais de quatro mil pessoas, Julia, de 19 anos, disse em entrevista ao jornal Extra que o ex-noivo estava transtornado na noite em que tudo aconteceu.

Segundo ela, Lucas já que havia passado por três dias de ingestão de álcool e uso de cocaína. Além disso, Julia contou que jamais traiu o ex-BBB.

"Eu desci do apartamento para pedir ajuda, para poder ligar para uma ambulância, porque ele estava fora de si. Quando ele me viu com o segurança, surtou, já falando que eu estava traindo ele. Antes disso, ele tinha revirado toda a casa na alucinação de que tinha alguém lá dentro", declarou.