5 canais de beleza para acompanhar no YouTube

HYPNOTIQUE, por Fabíola Kassin

Fabíola Kassin é uma curadora de novidades. Foi produtora de mercados de moda e consultora de marcas. Por isso, quando ela anunciou, há 4 anos, o canal no YouTube, Hypnotique, sabíamos que seria nosso conteúdo favorito. A criadora define a plataforma como "uma concentração de vários assuntos de estilo de vida e de comportamento". Sempre atualizada, Fabiola traz tendências, dicas de decoração, avaliação de produtos, inspirações para looks com peças do momento, décadas pelo ponto de vista da moda. Com quase 100 mil canais inscritos, o canal dá aquilo que nem sabíamos que precisávamos. Vale a pena conferir!