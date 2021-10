As razões que fazem de Zendaya uma queridinha de Hollywood

A estrela, que já deu entrevista ao E! quando atuava em No Ritmo, série da Disney Channel, fez uma crítica ao mundo de Hollywood também na quinta-feira. Em Los Angeles, no evento de arrecadação de fundos chamado "WIF Honors: Trailblazers of the New Normal", disse sobre a inclusão de mulheres negras no meio.

"Na minha opinião, não é falta de talento, é falta de oportunidade. Há sempre essa ideia de que só pode haver um de nós e eu me oponho a essa ideia. Quando você abre a porta, seu trabalho é segurá-la para que outras pessoas entrem também."