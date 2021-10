Ariana Grande é flagrada em date raro com marido Dalton Gomez

Ariana Grande foi vista curtindo noitada com o marido Dalton Gomez na última quarta-feira, 6. Ariana e Dalton foram vistos deixando o show de Dave Chappelle, em Los Angeles.

Para a ocasião, a cantora escolheu look formado por jaqueta bege, jeans, bota branca e bolsa baguete. Já Dalton optou pelo combo camiseta e jeans preto.

Scooter Braun, empresário de Ariana, também estava presente e foi visto deixando o local com o casal.

O date raro da dupla é um dos poucos flagras que os fãs tiveram do par desde que Ariana confirmou o casamento no final de maio. Uma fonte disse anteriormente ao E! News que a cerimônia particular foi "pequena e íntima" com muito amor: "Todo mundo estava muito feliz".