Justin Bieber revela quando gostaria de começar a tentar ter um filho com Hailey

Justin Bieber, que acaba de lançar clipe com Diane Keaton, fez revelação em Justin Bieber: Our World seu novo documentário da Amazon Prime Video. Justin contou que já tem planos para ter um filho com a esposa Hailey Bieber.

A modelo de 24 anos, que faz participações durante a produção, pede ao cantor, de 27 anos, para que ele compartilhe seus sonhos para o ano, o que o levou a mostrar que está focado na família.

"Minha intenção para 2021 é continuar a definir objetivos e me divertir enquanto os realizo", disse o cantor. "Ter certeza que eu coloque a minha família em primeiro lugar. E, esperançosamente, ter um bebê".

O que pareceu ser uma novidade para Hailey que respondeu: "Em 2021?!

"No... fim... de 2021? Nós começamos a tentar?", disse o cantor. Após uma pausa, a modelo disse: "Ok, talvez. Vamos ver".

Confirmando que isso só vai acontecer quando sua esposa estiver pronta, ele concluiu: "É com você, babe".

O cantor de "Peaches" já falou ao longo dos anos sobre seu sonho de se tornar pai, e em 2011 revelou ao WWD que ele sempre quis ser um "pai jovem".