7 looks das brasileiras na Semana de Moda de Paris para você se inspirar

Simaria de Balmain

Ela não teve medo de ousar por ser a primeira vez no evento: chegou mostrando para o que veio e botando o neon para jogo. A tonalidade foi imortalizada pelas Kardashians como must para quem sabe — e Simaria soube. A sertaneja combinou o blazer felpudo (um queridinho dela) com peças neutras, como recomendado quando a cor é chamativa demais. A neutralidade, no entanto, era toda com o símbolo da Balmain — calça, bota, bolsa —, tá, meninas? A artista fechou o look com a tão amada corrente. Hora de providenciar a sua, hein?