Quem é Agnes Nunes, uma das referências musicais de Juliette?

Na última sexta-feira, 8, Agnes Nunes lançou sua nova música chamada Última Dança. O trabalho já conta com videoclipe e está disponível em todas as plataformas de streaming.

Com composição própria, a faixa homenageia a família e as origens nordestinas, e faz parte do seu álbum de estreia que sairá em breve. Trazendo referências do forró, a cantora se uniu com o produtor Neo Beats para tirar o sonho do primeiro disco do papel.

Agnes nasceu em Feira de Santana, na Bahia, mas com 9 meses de idade se mudou para a Paraíba. Com 19 anos, é uma artista em ascensão, que já foi citada por nomes importantes da cultura brasileira. Chico César, Pabllo Vittar, Caetano Veloso, Johnny Hooker, DJ Alok, Regina Casé e Lázaro Ramos estão na lista de fãs da jovem.