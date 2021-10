Ellen Pompeo explica tributo ao piloto de Grey's Anatomy na estreia da 18ª temporada

Defendendo Knight

Frustrada com as atitudes de Washington, Heigl disse para o Access Hollywood que o colega de elenco "precisava não falar em público" e que ela "não estava bem com isso".

Ao falar sobre o fato de ter defendido Knight, Heigl afirmou que ela teve um "momento de coragem". "Eu tomei algumas taças de champanhe e eu estava furiosa e frustrada pelo meu amigo, assim como estava cansada de toda essa bagunça".

Já Knight revelou que ficou "no chão" com a atitude de Katherine, afirmando: "Com qual frequência alguém dá a cara a tapa publicamente por alguém, com o risco de se prejudicar no caminho? Isso não acontece".

Ele afirmou que Heigl é uma "amiga corajosa e honesta".