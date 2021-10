Fernanda Montenegro vai ser imortalizada pela Academia Brasileira de Letras

Com quase 8 décadas de carreira, a atriz é um dos maiores nomes do teatro e do cinema no Brasil e no mundo, já tendo sido indicada para o Oscar na categoria Melhor Atriz, em 1999. Na literatura, a autobiografia "Prólogo, ato, epílogo", editado pela Companhia das Letras, foi um grande sucesso. O livro alcançou a lista de mais vendidos do país.