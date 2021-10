Recomendado para você : J-Hope do BTS diz "eu te amo" para fã brasileira e ARMY celebra na web

Não, não foi um simples "I love you". Jung Huseok, do BTS, também conhecido pelo nome artístico J-Hope, escreveu "Eu te amo" em português mesmo para a fã brasileira. O momento aconteceu na plataforma Weverse, criada pela empresa de entretenimento sul-coreana Big Hit Entertainment para aproximar os fãs dos seus artistas favoritos do k-pop.

Com o seu perfil no aplicativo, a ARMY mandou um "Eu te amo, Hobi!" com vários emojis de coração, e o idol foi super fofo e correspondeu a brasileira.

A resposta deixou diversos fãs encantados nas redes sociais. Além de desejarem que o mesmo aconteça com eles, também ficaram orgulhosos pelo cantor conhecer a expressão no nosso idioma.