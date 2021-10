Fátima Bernardes se afasta do 'Encontro' para fazer cirurgia

Nesta sexta-feira, 8, Fátima Bernardes se despediu do Encontro, programa da TV Globo. Mas calma! O afastamento será por apenas 4 semanas, para que ela possa realizar a artroscopia, cirurgia para recuperar um tendão no ombro direito. A partir de segunda-feira, 11, a dupla Manoel Soares e Patrícia Poeta entra no lugar de Fátima Bernardes.

"Nas próximas semanas eu vou ficar fora do Encontro. Vou passar por uma artroscopia, que é uma cirurgia pequena no ombro esquerdo. Eu rompi um tendão do músculo chamado supraespinhal. O ombro é uma articulação complicada, houve o rompimento total", explicou.

A apresentadora não vê a hora de poder retornar para a 'vida normal': "Quero voltar logo para poder dançar, nadar… Não estou podendo fazer nada".