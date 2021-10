Maju Coutinho deve ser a nova apresentadora do 'Fantástico'

As mudanças continuam na grade na Rede Globo. Depois da saída de Tiago Leifert da emissora, o posto de apresentador do Big Brother Brasil será ocupado por Tadeu Schmidt. De acordo com o UOL, o Fantástico passará para as mãos de Maju Coutinho. Vale lembrar que o programa dominical foi apresentado por 10 anos por Glória Maria, a maior referência de mulheres negras no jornalismo. Uma sucessora à altura!

Ainda não há especulações sobre quem dividirá o comando do Fantástico com Maju. Tudo indica que a atual co-apresentadora, Poliana Abritta, será correspondente internacional. Palpites?

Para a atual vaga de Maju, como apresentadora do Jornal Hoje, há um sucessor na mira: César Tralli, que está agora no SP1. Quem vai ocupar a posição dele ainda não se sabe, mas Marcelo Cosme é um dos nomes cotados.