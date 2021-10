O que Harry Styles já causou aos fãs durante a Love On Tour

Mensagem para Halsey

No início da semana, Harry se apresentou em Nova York e recebeu a presença de Halsey, que se tornou mamãe de primeira viagem.

Em registro do show feito por um fã, o cantor muda a letra de Kiwi e levemente aponta para sua amiga na plateia.

Em vez de cantar a letra, "I'm having your baby", ele manda, "You just had a baby". E a linda homenagem foi tão fofa que a própria cantora compartilhou em seus Stories no Instagram!