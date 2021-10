Os grupos femininos do k-pop que estão abalando a 4ª geração

Everglow

As garotas do Everglow também são queridinhas na Coreia do Sul, não só por serem bem estilosas, mas também por fazerem um verdadeiro espetáculo ao vivo!

Apesar de já ter seis integrantes, o grupo sempre usa várias dançarinas de fundo em suas apresentações e até em seus clipes, fazendo coreografias bem grandiosas e com um estilo mais street, ao invés do conceito fofo que as bandas de k-pop normalmente adotam. Os vocais também não decepcionam e as integrantes são ótimas no rap.