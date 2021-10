Eliana e Xuxa se reencontram em gravação de programa

Nossa infância inteira em um vídeo. Quem acompanha a apresentadora Eliana no Instagram pôde conferir, em primeira mão, o reencontro da diva com a 'rainha dos baixinhos', Xuxa Meneghel. As amigas se reuniram para gravação do quadro "Minha Mulher que Manda", do programa de Eliana no SBT. Xuxa será uma das participantes, com o marido Junno Andrade.

"Ahh, mas eu estou tão feliz! Esse é o nosso último programa da temporada, de 2021, e a gente encerra esta temporada com casais pra lá de especiais aqui no estúdio. E olha lá quem está ali no estúdio, que linda!", comemorou Eliana ao ver a chegada de Xuxa. A gente ama essa amizade!

A futura apresentadora de Caravana das Drags compareceu ao estúdio toda trabalhada no amarelo, com um terninho elegante e na companhia da cachorrinha Doralice. "Olha que gata!", comentou Eliana ao ver a amiga.