Solange Gomes propõe esconder as facas de Rico Melquiades em 'A Fazenda 13'

Eita! Na madrugada desta sexta-feira, 8, depois da eliminação de Erika Schneider, a sede pegou fogo lá em A Fazenda 13, reality show da Record TV. Com toda a agitação envolvendo Rico Melquiades, Dynho Alves e Victor Pecoraro, quem ficou receosa com o humorista foi Solange Gomes. Em conversa com outros participantes de A Fazenda, ela sugeriu esconder as facas da cozinha do fazendeiro da semana. "Gente, vocês não acham melhor esconder as facas?", disse Solange.

Outro que confessou estar com medo foi MC Gui. "Eu fiquei com medo essa semana […] Juro por Deus, os olhos deles me deram medo. Não vendo maldade, mas me prevenindo mesmo".

O barraco da noite tirou todo mundo do sério, mas Victor, que jogou iogurte no humorista, disse que não chegava a esse ponto. Para ele, a produção do reality está atenta a todas as movimentações, agindo em qualquer situação de risco.