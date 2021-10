Kylie Jenner mostra barriga de grávida em macacão fashionista

Kylie Jenner, que lançou nova coleção inspirada em A Hora do Pesadelo, da Kylie Cosmetics, continua chamando atenção com seus looks durante segunda gestação. Nesta sexta-feira, 8, Kylie surgiu com macacão fashionista vermelho mostrando a barriga de grávida.

Nos cliques, a musa aparece usando um macacão vermelho justo ao corpo, combinado com salto agulha e casaco com ombreiras. Na legenda, Kylie usou emojis de coração vermelho e de chama. Isso poderia ser uma dica do visual de Kylie para o Halloween 2021? Pelo menos quanto à decoração, sua casa já está pronta para a temporada assustadora!

A empresária, que está esperando o segundo bebê com Travis Scott, tem arrasado em seus últimos looks. Seus visuais na semana de moda de Nova Iorque incluíam mini tops e macacões de renda completamente transparentes, enquanto em Los Angeles, Kylie usou camisas transparentes e justas que acentuaram sua barriga crescente.