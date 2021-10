Café na piscina e banho de iogurte na maior briga de 'A Fazenda' até agora

Rico Melquiades não lidou bem com a saída da amiga Erika Schneider do reality A Fazenda 13, da Record TV. Como já deu para perceber, se Rico não está em paz, ninguém está em paz. Com isso, a noite da eliminação foi marcada por um caos generalizado na casa. Para atingir os adversários que comemoravam a saída da amiga, Melquiades jogou fora todo o café da casa, e foi reprimido por Dynho Alves, em meio a acusações de "te pego lá fora". Tudo terminou com Victor Pecoraro jogando iogurte em Rico para se vingar. Será que sobrou algum alimento no reality?

Tati Quebra Barraco não fez questão nenhuma de esconder o contentamento quando Erika foi anunciada como a eliminada da semana. Rico respondeu à atitude do único jeito que sabe: ameaçou jogar fora o café da sede. Bil e Erasmo tentaram impedir o humorista, assim como as amigas Aline, Dayane e Lary, mas não foi o suficiente: Melquiades despejou todo o café na piscina. Que desperdício!

Bil e Erasmo tentaram mudar a ideia de Rico pelo diálogo. Dynho Alves, no entanto, chegou na ofensa. Sem paciência com o humorista, o funkeiro ameaçou Rico, que cedeu às provocações. "Joga fora, seu vacilão do cara***", desafiou Dynho. Em meio à confusão, Aline escorregou e caiu no chão.