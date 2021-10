Eliminação de Erika Schneider de 'A Fazenda 13' muda os ânimos da sede

Chegamos na terceira eliminação de A Fazenda 13! No reality show da Record TV desta quinta-feira, 7, Erika Schneider foi a menos votada pelo público e deixou o programa. Em uma votação acirrada, e, segundo a apresentadora Adriane Galisteu, com recorde de número de votos até agora na décima terceira edição de A Fazenda. Erika Schneider obteve 30,24% do total de votos, enquanto Dayane Mello ficou com 33,68% e Tiago Piquilo, 36,07%.

A dançarina foi para a roça ao receber sete votos da casa. Após o anúncio do resultado, ficou emocionada e declarou torcida para o seu amigo Rico Melquiades. "Eu levo muita coisa aqui da 'Fazenda 13'. Queria agradecer a toda a produção que me tratou como uma princesa aqui, desde o início até o momento que estou agora. Fui muito bem tratada, recebida com muito carinho aqui na Record. Claro, eu gostaria de voltar para Sede", disse após a eliminação.

Na entrevista para a Cabine de Descompressão, programa na internet do reality, a participante diz não se arrepender de suas atitudes dentro do jogo. "Eu mantive o meu posicionamento e infelizmente saí de fazendeira para a roça e sou eliminada. Estou tranquila com tudo que fiz, com os meus posicionamentos e as minhas atitudes lá dentro", completou.