O plano de Britney Spears para um "novo começo" com Sam Asghari após término da tutela

No dia 29 de setembro, um juiz suspendeu o pai de Britney, Jamie Spears, do cargo de tutor do patrimônio de Britney, cargo que ocupa desde o início da tutela em 2008. O contador John Zabel está substituindo-o por enquanto.

Em um comunicado, o advogado de Jamie respondeu à decisão dizendo que o juiz "errou ao suspender Spears, colocar um estranho em seu lugar para administrar o patrimônio de Britney e estender a mesma tutela que Britney implorou ao tribunal para encerrar no início deste verão". O advogado acrescentou que Jamie não apoia a decisão do tribunal, mas "continuará a zelar pelos melhores interesses de sua filha e trabalhar de boa fé para uma resolução positiva de todas as questões".

Enquanto isso, o advogado de Britney, Mathew Rosengart, disse anteriormente que está trabalhando para entrar com uma petição para acabar com a tutela para sempre.