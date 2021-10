Justin Bieber lança clipe de "Ghost" com Diane Keaton

Justin Bieber acaba de fazer a alegria dos fãs nesta sexta-feira, 8. Como anunciado ontem, Bieber lançou o clipe de "Ghost", com participação de Diane Keaton.

No vídeo, o cantor e a musa de Hollywood vivem mãe e filho que tentam superar uma grande perda, e para isso, contam com o apoio um do outro.

"Estou sonhando??? Que honra foi trabalhar com Justin Bieber e sua incrível equipe!!!", disse a atriz de 75 anos. E após Bieber divulgar o teaser do clipe em sua página, a atriz comentou: "Obrigada por me receber!!!"