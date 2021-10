Inspiração ou cópia? Confira acusações de plágio na música

Ed Sheeran x Marvin Gaye

US$ 100 milhões! É o valor do processo em cima do ruivo. Em 2018, a ação veio de uma empresa de propriedade do banqueiro David Pullman. Segundo eles, o hit Thinking Out Loud copia diversas características de Let's get it on, clássico do cantor americano Marvin Gaye nos anos 70. Não foi a primeira acusação de plágio que o britânico passou a enfrentar, já que ele também teve supostas infrações nas músicas Photograph e Shape of You.