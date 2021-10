Scott Disick está focado na criação dos filhos com Kourtney após término

No mês passado, outra fonte próxima a ele disse que o pai de três filhos "ainda está tendo muita dificuldade em processar" o relacionamento da fundadora da Poosh com seu namorado Travis Barker, e que ele até "tocou no assunto com Amelia". A DM viral que Scott supostamente enviou ao ex de Kourtney, Younes Bendjima, em agosto, falando sobre a troca de carinho entre a ex e Travis na Itália, não tornou as coisas mais fáceis.

Agora Scott está "realmente tentando colocar seus sentimentos sobre Kourtney e Travis de lado", observa a primeira fonte, "e manter a paz com Kourtney".

"Ele quer ser um bom pai e ter um relacionamento saudável com seus filhos", acrescenta a mesma fonte. "Essa é a prioridade dele agora".