Atores com sangue brasileiro que marcam presença em produções internacionais

Lino Facioli

Com 21 anos, o ator é natural de Ribeirão Preto. Foi para a Inglaterra com apenas 4 anos e por lá se interessou pelo teatro. Começou em 2010, e já no ano seguinte, arrasou com o papel de Lord Robin Arryn em Game of Thrones, outra grande produção da HBO. No elenco de Sex Education, da Netflix, interpreta Dex Thompson, par romântico de Vivienne, vivida por Chinenye Ezeudu.